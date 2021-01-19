Başkan açıkladı! 'Falcao'yu hayal ediyoruz'

Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo Serpa, Radamel Falcao transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2021 Salı - 13:35
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Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo Serpa, Radamel Falcao'nun takıma katılma olasılığını hakkında açıklamalar yaptı. Serpa, yıldız futbolcuyu transfer etmenin hayalini kurduklarını söyledi.
 
"Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme olasılığını hayal ediyorum. Onunla bir kez konuştum ve transfer sadece onun istediği şeye bağlı."
 
Hedeflerinin her yıl şampiyonluk olduğunu vurgulayan Gustavo Serpa, "Millonarios'ın gibi büyük kulüpler taraftarlın arzu ettiği isimleri getirmek ister. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi isimlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Falcao'ya ülkesinden, Güney Amerika'dan ve Araplardan teklifler gelse de kabul etmiyor. Ancak kendisinin ve Galatasaray'ın yararına bir durum olur da gitmek isterse konuşuruz." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: Millonarios Gustavo Serpa falcao
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