Başkan açıkladı! 'Falcao'yu hayal ediyoruz'

Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo Serpa, Radamel Falcao'nun takıma katılma olasılığını hakkında açıklamalar yaptı. Serpa, yıldız futbolcuyu transfer etmenin hayalini kurduklarını söyledi.

"Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme olasılığını hayal ediyorum. Onunla bir kez konuştum ve transfer sadece onun istediği şeye bağlı."