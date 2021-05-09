Başkan Ağaoğlu'ndan taraftarlarına iki transfer müjdesi

Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Garip bir sezon geçirdiklerini kaydeden Ağaoğlu, “Ciddi bir sakatlığın yaşanmadığı bir maç oldu. Garip bir sezon yaşadık. Üç günde bir maç oynadık, sakatlıklar oldu. Pandemi hem oyuncu hem teknik direktörlerin üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Uzun süre hatırlanacak bir sezonu oynamak zorunda kaldık. Takım sayısının artmış olması, devre arasının verilememiş olması, sezonu 6 hafta geriden açtığımız düşünülürse gerçekten zor bir sezondu. Bazı şeyler konuşulurken bunların da hesabının yapılması lazım. Seyirci hasılatının olmadığı, sponsor gelirlerinin ciddi şekilde düştüğü, ürün satışlarının yüzde 50-60 oranında düştüğü, maddi açıdan da çok daha fazla sıkıntılı sezon oldu. Önümüzdeki sezon 4-5 Ağustos tarihinde başlayacak. İnşallah pandemiden uzak, daha farklı, taşların yerine oturduğu ve oynanan futbolun futbol diye nitelendirileceği, belirli bir ölçüyle seyirciyle oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum. İnşallah bu gerçekleşir” diye konuştu.

“GELECEK SEZONA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”



Gelecek sezonun çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:



“Belirli bir sezondur önümüzdeki sezonun planlamalarını, çalışmalarını sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. İki oyuncu ile de ciddi şekilde görüşmelerimiz sürüyor. Zirveyi zorlayacak, yarışa ortak olacak bir takım kurmaya çalışırken, diğer taraftan da üç senedir zor toparlayıp bu hale getirdiğimiz kulübün ekonomisini de aynı ciddiyetle koruma zorunluluğumuz var. Sezon bitene kadar prensip anlaşmayı bırakın kulübün müsaadesi olmadan görüşme yapamazsınız. Yurt içinden bizim bu şekilde hiçbir futbolcu ile görüşmemiz yok.”

“UĞURCAN DÜNYANIN EN İYİ ÜÇ KALECİSİNDEN BİRİ”



Uğurcan’ın transferiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

