Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ırkçı söylemlere tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının ardından bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism

MAÇ DURDU

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

TEMSİLCİMİZ SAHAYI TERK ETTİ

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

BAŞAKŞEHİR: "IRKÇILIĞA HAYIR"

İstanbul Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

WEBO'YA IRKÇI SÖYLEMLER