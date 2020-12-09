Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ırkçı söylemlere tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Webo'ya yapılan ırkçı söylemlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve UEFA'nın gerekli adımları atacağına inandığını ifade etti.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 9:55 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 10:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının ardından bir açıklama yaptı.
 
Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
 
Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism
 
MAÇ DURDU
 
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
 
TEMSİLCİMİZ SAHAYI TERK ETTİ
 
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.
 
BAŞAKŞEHİR: "IRKÇILIĞA HAYIR"
 
İstanbul Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.
 
WEBO'YA IRKÇI SÖYLEMLER
 
Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. Okan Buruk'un 4. hakeme "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu.
 

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Etiketler: recep tayyip erdoğan webo başakşehir psg
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