Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada Adem Büyük'ün transfer etmek istediklerini vurgulayıp "Kendisiyle ilgimiz var. Bonservisini al gel dedik. Adem Büyük de bize transfer olmak istiyor" şeklinde konuştu.

08 Eylül 2020 Salı - 17:30
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Galatasaraylı Adem Büyük, Yeni Malatyaspor yolunda...
 
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili Skorer'e özel açıklamada bulundu. Başkan Gevrek, Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini belirterek "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok" açıklamasını yaptı. 
 
Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.
(Skorer)
 
 

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Etiketler: Yeni Malatyaspor Adem Büyük Galatasaray
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