Başkan stat ışıklarını kapattırdı penaltıyı iptal ettirdi

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.

27 Nisan 2021 Salı - 16:14
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Kuveyt Premier Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu.
 
Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, yeşil zemine inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı.
 
Başkanın bu sert tavrı karşısında maçın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararını iptal etti. Al Salmiya - Al Qudisiya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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Etiketler: Al Salmiya Al Qudisiya Talal Al Fahd
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