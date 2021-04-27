Başkan stat ışıklarını kapattırdı penaltıyı iptal ettirdi

Kuveyt Premier Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah , yeşil zemine inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı.