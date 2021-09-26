Basketbol Süper Ligi heyecanı Misli.com'da!

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon yeni heyecan muhteşem bir gelişme ile başladı!



Misli.com'a üye olanlar birbirinden çekişmeli maçlara canlı iddaa oynarken, karşılaşmaları canlı izleme fırsatı da yakaladı...

Çünkü Basketbol Süper Ligi canlı yayınlarla SADECE Misli.com'da!

Hem maçları canlı izliyorsunuz, hem de canlı iddaa oynayabiliyorsunuz...

Son şampiyon Anadolu Efes uzatmalarda 94-93 kazandı; TOFAŞ, Ankara deplasmanında Türk Telekom'u sadece 2 sayı farkla geçebildi; Afyon Belediye ve Bursaspor ise 86-85 galip geldi.

Yeni günde yine 4 maçlık süper bir program sizlerle olacak...

MİSLİ.COM'DA GÜNÜN "BASKETBOL SÜPER LİGİ" CANLI YAYIN LİSTESİ

20:15 | Darüşşafaka - Fenerbahçe