Basketbol Süper Ligi heyecanı Misli.com'da!

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı dün oynanan birbirinden çekişmeli 4 maçla başladı. Misli.com üyeleri ise bu maçları hem canlı izledi, hem de canlı bahis oynayarak heyecanlarına heyecan kattı.

26 Eylül 2021 Pazar - 9:24
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon yeni heyecan muhteşem bir gelişme ile başladı!
 
Misli.com'a üye olanlar birbirinden çekişmeli maçlara canlı iddaa oynarken, karşılaşmaları canlı izleme fırsatı da yakaladı...
 
Çünkü Basketbol Süper Ligi canlı yayınlarla SADECE Misli.com'da!
 
Hem maçları canlı izliyorsunuz, hem de canlı iddaa oynayabiliyorsunuz...
Son şampiyon Anadolu Efes uzatmalarda 94-93 kazandı; TOFAŞ, Ankara deplasmanında Türk Telekom'u sadece 2 sayı farkla geçebildi; Afyon Belediye ve Bursaspor ise 86-85 galip geldi.
 
Yeni günde yine 4 maçlık süper bir program sizlerle olacak...
 
MİSLİ.COM'DA GÜNÜN "BASKETBOL SÜPER LİGİ" CANLI YAYIN LİSTESİ
 
13:00 | Büyükçekmece - Galatasaray
15:30 | Petkim Spor - Pınar Karşıyaka
18:00 | Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş
20:15 | Darüşşafaka - Fenerbahçe

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