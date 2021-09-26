Basketbol Süper Ligi heyecanı Misli.com'da!

26 Eylül 2021 Pazar - 9:24
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon yeni heyecan muhteşem bir gelişme ile başladı!
Misli.com'a üye olanlar birbirinden çekişmeli maçlara canlı iddaa
oynarken, karşılaşmaları canlı izleme fırsatı da yakaladı...
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Son şampiyon Anadolu Efes
uzatmalarda 94-93 kazandı; TOFAŞ, Ankara
deplasmanında Türk Telekom'u sadece 2 sayı farkla geçebildi; Afyon Belediye ve Bursaspor
ise 86-85 galip geldi.
Yeni günde yine 4 maçlık süper bir program sizlerle olacak...
MİSLİ.COM'DA GÜNÜN "BASKETBOL SÜPER LİGİ" CANLI YAYIN LİSTESİ
20:15 | Darüşşafaka - Fenerbahçe