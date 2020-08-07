Basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Son iki sezondur EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'ın forması giyen 27 yaşındaki Nijerya asıllı Amerikalı pivot Michael Ojo, Sırbistan'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2020 Cuma - 19:41
İLGİLİ HABERLER
TBF, liglerin başlangıç tarihini açıkladı! Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş! Kenan Sipahi resmen Fenerbahçe'de! Galatasaray, Zach Hankins transferini açıkladı Fenerbahçe'nin yeni hocası Igor Kokoskov, İstanbul'a geliyor

Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında forma giyen 27 yaşındaki pivot Michael Ojo, bireysel antrenmanı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Partizan’ın salonunda bireysel antrenmanını gerçekleştiren Ojo, antrenman sırasında yere yığıldı ve sonrasında kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 5 Ocak 1993’ye Lagos – Nijerya’da dünyaya gelen Ojo, 2017’de Florida State’ten çıktıktan sonra Sırbistan’a FMP Zeleznik’e transfer olmuştu. 2018’de Kızılyıldız’a geçen ve kısa sürede takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Ojo, yeni sezon öncesi takımdan ayrılsa da bireysel çalışmalarını Sırbistan’da sürdürüyordu.
 
2.16 boyunda ve 147 kilo ağırlığındaki Ojo, EuroLeague’in fiziksel açıdan EuroLeague’in en güçlü oyuncularından biri olarak dikkat çekmişti.
 
‘BANA BUNUN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLE’
 
Kızılyıldız Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren genç basketbolcunun, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da idman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, “Takımımızda iki sezon yer alan Ojo’nun beklenmedik vefatı hepimizi derinden sarstı. Kendisiyle ilk günden itibaren kurduğumuz dostane ilişkilerimiz sona eren sözleşmenin ardından da aynı şekilde devam etti” ifadelerine yer verildi.
 
Ojo’nun vefatı basketbol dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Eski takım arkadaşlarından Charles Jenkins, “Bana bunun doğru olmadığını söyle” şeklinde bir mesaj paylaşırken Braian Angola da, “Hayır, hayır… Bu doğru olamaz…” şeklinde yaşadığı şoku ifade etti.
 
Eski takım arkadaşlarından Vladimir Stimac ise, “Buna inanmak istemiyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı. Yunan gazeteci Nikos Varlas ise, “Onu yarı yolda bırakan büyük bir kalbe sahip büyük bir adam” ifadesini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da büyük kriz! Belhanda rest çekti Galatasaray'da büyük kriz! Belhanda rest çekti
Fenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli olduFenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli oldu Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma...Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma... Süper Lig devlerinden son dakika transfer haberleri!Süper Lig devlerinden son dakika transfer haberleri!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.