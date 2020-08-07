Basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında forma giyen 27 yaşındaki pivot Michael Ojo, bireysel antrenmanı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Partizan’ın salonunda bireysel antrenmanını gerçekleştiren Ojo, antrenman sırasında yere yığıldı ve sonrasında kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 5 Ocak 1993’ye Lagos – Nijerya’da dünyaya gelen Ojo, 2017’de Florida State’ten çıktıktan sonra Sırbistan ’a FMP Zeleznik’e transfer olmuştu. 2018’de Kızılyıldız’a geçen ve kısa sürede takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Ojo, yeni sezon öncesi takımdan ayrılsa da bireysel çalışmalarını Sırbistan’da sürdürüyordu.

2.16 boyunda ve 147 kilo ağırlığındaki Ojo, EuroLeague ’in fiziksel açıdan EuroLeague’in en güçlü oyuncularından biri olarak dikkat çekmişti.

‘BANA BUNUN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLE’

Kızılyıldız Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren genç basketbolcunun, Sırbistan’ın başkenti Belgrad ’da idman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Takımımızda iki sezon yer alan Ojo’nun beklenmedik vefatı hepimizi derinden sarstı. Kendisiyle ilk günden itibaren kurduğumuz dostane ilişkilerimiz sona eren sözleşmenin ardından da aynı şekilde devam etti” ifadelerine yer verildi.

Ojo’nun vefatı basketbol dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Eski takım arkadaşlarından Charles Jenkins, “Bana bunun doğru olmadığını söyle” şeklinde bir mesaj paylaşırken Braian Angola da, “Hayır, hayır… Bu doğru olamaz…” şeklinde yaşadığı şoku ifade etti.

Eski takım arkadaşlarından Vladimir Stimac ise, “Buna inanmak istemiyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı. Yunan gazeteci Nikos Varlas ise, “Onu yarı yolda bırakan büyük bir kalbe sahip büyük bir adam” ifadesini kullandı.