Basketbolda salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni sezonda tüm lig maçlarında salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

02 Temmuz 2021 Cuma - 21:05
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Federasyondan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda tüm liglerde  salon kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı bildirildi. Loca ve  saha içi koltuklara da yüzde 50'lik kapasite tanındığı aktarıldı.
 
Uygulama ile ilgili tüm detayların, TBF Sağlık Kurulunun, Sağlık  Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile  paylaşılacağı belirtildi.
 
Açıklamada, "Temennimiz, sezon başlayana kadar Kovid-19 normalleşme  süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda yüzde 100 seyirci  kapasitesine dönmektir." denildi.
 

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