Başlamadan sona erdi! Avrupa Süper Ligi fiyaskosu

Birçok cepheden tepki alan Avrupa Süper Ligi projesi açıklanmasının ardından 48 saat içinde iptal edilecek gibi gözüküyor.

Son bilgilere göre kurucu 12 kulüp, ilerleyen saatlerde projeyi iptal etmek ve ligi dağıtmak için bir araya gelecek.

ÖNCE CHELSEA VE MAN CITY HAREKETE GEÇTİ

Chelsea ve Manchester City, günün ilk saatlerinde Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklarına başladı. İngiliz kamu otoritelerinin ve UEFA , FIFA dahil olmak üzere futbol yetkililerinin yaptığı baskıların bu durumda etkili olduğu vurgulandı.

Chelsea ve Manchester City'nin projeye katılmayı finansal açıdan ilgi çekici bulduğu, önemli bir fırsatın kaçırılmaması için ilk anda imzaladıkları ancak yaşanan gelişmelerin ardından ayrılmayı düşündükleri belirtildi. İki kulübün de UEFA ile görüşmeleri sürdürdüğünün altı çizildi.

BARCELONA VE ATLETICO DA GERİ ADIM ATTI

Chelsea ve Manchester City'nin ardından Barcelona ve Atletico Madrid 'den de "çatlak sesler" çıkmaya başladı. Öncelikle Barcelona'da genel kurul üyeleri projeye karşı olduklarını belirtti ve "Süper Zenginler Ligi'ne girişimiz kabul edilemez." ifadeleriyle bir bildiri yayımladı.

Akşam saatlerinde de Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek ayrılığın eşinde olduklarını göz önüne serdi.

Öte yandan İspanyol basınında, Atletico Madrid 'in de gelen tepkiler üzerine projeden vazgeçtiğini yazdı.

PEP GUARDIOLA AÇIKLADI

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da konu hakkında açıklamalarda bulundu ve Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu dile getirdi;

"Çaba ve başarı arasında bir ilişki olmadığında spor değil, spor değildir. Kaybetmen önemli değilse spor değildir. Birçok kez mümkün olduğunca iyi bir yarışma istediğimi söyledim. Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil"

PREMIER LEAGUE YÖNETİMİ: DERHAL ÇEKİLİN

İngiltere Premier League Yönetimi, Avrupa Süper Ligi planı hakkında bir açıklama yayınladı ve oluşuma katılan 6 İngiliz kulübüne adeta rest çekti;

"Premier League'deki 14 kulüp Avrupa Süper Lig planını oybirliği ile reddetti. Bu organizasyona katılan tüm İngiliz kulüpler hakkında gerekli yasal aksiyonlar alınacaktır. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool Arsenal ve Tottenham derhal Avrupa Süper Lig oluşumundan geri çekilin"

MANCHESTER UNITEDLI OYUNCULAR MUTSUZ

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyelerinden Manchester United'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward, pazartesi günü kulübün tesislerinde oyuncularla bir araya geldi.

Daily Mail'de yer alan haber e göre; Oyuncular, Avrupa Süper Ligi'nin kendilerine önceden haber verilmemesi nedeniyle oldukça kızgındı. Önceden haber verilmediği için halk tepkisinin çektikleri ve adeta 'otobüsün altına atıldıkları'nı söylediler. Takım kaptanlarından Harry Maguire, "Kulüp için en iyi karar verildi. Ancak, oyuncular olarak biz bu lige katılım kararından memnun değiliz." dedi.

Manchester United'ın bir diğer kaptanı Marcus Rashford ise sosyal medya paylaşımıyla Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu aktardı. Rashford, Sir Matt Busby'nin "Futbol, taraftarlar olmadan bir hiçtir." sözünü paylaştı.

CEFERIN SESLENDİ: "HATANIZDAN GERİ DÖNÜN"

"Zengin, yenilmez, dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlasınlar! UEFA olmasaydı, nerede ve nasıl olacağınızı çok iyi biliyorsunuz.

Bazı İngiliz kulüplerinin sahiplerine sesleniyorum. Beyler, çok büyük bir hata yaptınız. Bazıları bunun açgözlülük olduğunu, diğerlerinin ise İngiltere 'nin futbol kültürüne karşı cahil olduğunuzu, kibirle yaklaştığınızı söylediler. Aslında önemli olan bunlar değil. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."

"YALAN SÖYLEDİLER! BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUK"

Ayrılıkçılar arasında yer alan bir İngiliz kulübünün yöneticisi ise İngiltere'de süreci Liverpool ve Manchester United'ın ilerlettiğini belirterek, "Bize yalan söylediler. Sürecin böyle gideceğini bilmiyorduk. Ayrılmayı düşünüyoruz." dedi.

REDDEDEN 9 KULÜP