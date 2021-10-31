Batshuayi, Pjanic ve N'Koduou'nun durumları belli oldu

Beşiktaş yıldız futbolcuları Batshuayi, Pjanic ve N'Koduou hakkında açıklama yayınladı.

31 Ekim 2021 Pazar - 14:32
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Beşiktaş'ın Süper Lig 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou formasına kavuşuyor.
 
Yaklaşık 7 hafta süren tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanlara başladı. N'Koudou, Sporting maçı kadrosuna dahil edilecek.
 
Hatayspor maçında sahaya çıkamayan Josef de Souza da takımla çalışmalara katıldı.
 
BATSHUAYI'DEN KÖTÜ HABER
 
NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.
 
Tedavisine başlanan Belçikalı oyuncu Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
 
PJANIC DE LIZBON'DA YOK
 
Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum." demişti.

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Etiketler: Batshuayi pjanic nkoudou beşiktaş
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