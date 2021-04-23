Batuhan Kör'ü Galatasaray ve Beşiktaş istedi Lyon kapıyor

23 Nisan 2021 Cuma - 11:05
| Son Güncelleme : 23 04 2021 - 11:11
Galatasaray ve Beşiktaş
'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursaspor
lu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa
'dan talip çıktı. Fanatik
Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.
Claude Puel'e "Alalım" raporu sunuldu
Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Bursaspor en az 3 milyon Euro istiyor
Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.
Terim "takip edin" demişti
Beşiktaş'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı Batuhan Kör için Galatasaray
teknik direktörü Fatih Terim
sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.
2 yıl daha sözleşmesi var!
Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santraforun piyasa değeri ise 725 bin Euro...