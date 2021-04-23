Batuhan Kör'ü Galatasaray ve Beşiktaş istedi Lyon kapıyor

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan genç yetenek Batuhan Kör için Lyon devreye girdi.

23 Nisan 2021 Cuma - 11:05 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 11:11
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa'dan talip çıktı. Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.
 
Claude Puel'e "Alalım" raporu sunuldu
 
Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.

 
Bursaspor en az 3 milyon Euro istiyor
 
Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.
 
Terim "takip edin" demişti
 
Beşiktaş'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı Batuhan Kör için Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.
 
2 yıl daha sözleşmesi var!
 
Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santraforun piyasa değeri ise 725 bin Euro...

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Etiketler: Batuhan Kör lyon beşiktaş galatasaray
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