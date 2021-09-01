Batur Altıparmak'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin hakkında açıklama yapan Batur Altıparmak 'Trabzonspor'la hiç görüşmedik' dedi.

01 Eylül 2021 Çarşamba - 15:22
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Mert Müldür sürprizi Önce Trabzonspor'a şimdi de Galatasaray'a transfer oldu Samatta Royal Antwerp'te Lemos Beerschot'da! Fenerbahçe nihayet Perotti'den kurtuldu Ali Koç Zanka ve Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu

Transfelerini %95 tamamlayan Trabzonspor'da sol bek mevkiisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve tek başına çalışmalarını sürdüren Caner ile Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti.
 
Son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Bordo Mavili kulüp yöneticileri de girişim iddialarını doğrulamadı. (61 Saat)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: batur altıparmak caner erkin fenerbahçe trabzonspo
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Premier Lig devi serbest bıraktı Ali Koç Vitor Pereira'ya müjdeli haberi verdi! Yılın sağ beki geliyor Premier Lig devi serbest bıraktı Ali Koç Vitor Pereira'ya müjdeli haberi verdi! Yılın sağ beki geliyor
Beşiktaş'ta inanılmaz transfer gelişmesi! Yıldız futbolcu 6 milyon euro'luk maaşı reddettiBeşiktaş'ta inanılmaz transfer gelişmesi! Yıldız futbolcu 6 milyon euro'luk maaşı reddetti Ali Koç dün akşam canlı yayında açıklamıştı! Önce 'gitmem' deyip sonra Fenerbahçe'den iki kat maaş isteyen futbolcu ortaya çıktıAli Koç dün akşam canlı yayında açıklamıştı! Önce 'gitmem' deyip sonra Fenerbahçe'den iki kat maaş isteyen futbolcu ortaya çıktı Cavani, Lacazette, Dembele derken Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu!Cavani, Lacazette, Dembele derken Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.