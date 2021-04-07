Bayern Münih 2 - 3 PSG

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, geçtiğimiz sezon finalde karşılaştığı PSG'yi Allianz Arena'da konuk etti.

Konuk ekip PSG, ilk yarım saatte 2-0 öne geçse de Bayern Münih skoru 2-2'ye getirdi ancak maçta son sözü Kylian Mbappe söyledi ve Fransız ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PSG'ye müthiş maçta galibiyeti getiren golleri 3 ve 68. dakikalarda Kylian Mbappe ve 28. dakikada Marquinhos kaydetti. Bayern'in sayıları, 37. dakikada Choupo-Moting ve 60. dakikada Thomas Müller'in ayağından geldi.

MBAPPE, NEYMAR VE NAVAS ŞOV YAPTI!

PSG'de Kylian Mbappe attığı 2 golle, Neymar yaptığı 2 asistle ve kaleci Navas yaptığı kurtarışlarla dev maçta öne çıkmayı başaran isimler oldular.