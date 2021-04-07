Bayern Münih 2 - 3 PSG

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih PSG'yi konuk etti. PSG'nin yıldız ismi Mbappe'nin yıldızlaştığı karşılaşmada konuk ekip, sahadan 3-2 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 23:59
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, geçtiğimiz sezon finalde karşılaştığı PSG'yi Allianz Arena'da konuk etti.
 
Konuk ekip PSG, ilk yarım saatte 2-0 öne geçse de Bayern Münih skoru 2-2'ye getirdi ancak maçta son sözü Kylian Mbappe söyledi ve Fransız ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.
 
PSG'ye müthiş maçta galibiyeti getiren golleri 3 ve 68. dakikalarda Kylian Mbappe ve 28. dakikada Marquinhos kaydetti. Bayern'in sayıları, 37. dakikada Choupo-Moting ve 60. dakikada Thomas Müller'in ayağından geldi.
 
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PSG'de Kylian Mbappe attığı 2 golle, Neymar yaptığı 2 asistle ve kaleci Navas yaptığı kurtarışlarla dev maçta öne çıkmayı başaran isimler oldular.
 
Bayern Münih ve PSG arasındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanşı, 13 Nisan Salı günü saat 22.00'da Fransa'da oynanacak.

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