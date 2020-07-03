Bayern Münih, Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladı

Bayern Münih'in Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ile anlaştığı yönünde haberler çıkarken kulübün Arapça resmi hesabı yaptığı bir yanlışlıkla bu önemli transferin bitirdiğini gözler önüne sermiş oldu. Manchester City'de ayrılan Leroy Sane'nin Bayern Münih formalı fotoğrafları paylaşıldıktan kısa süre sonra kaldırıldı ama bir anlamda da transferin bittiği ortaya çıktı

03 Temmuz 2020 Cuma - 7:26
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Bayern Münih'in Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ile anlaştığı yönünde haberler çıkarken kulübün Arapça resmi hesabı yaptığı bir yanlışlıkla bu önemli transferin bitirdiğini gözler önüne sermiş oldu. Manchester City'de ayrılan Leroy Sane'nin Bayern Münih formalı fotoğrafları paylaşıldıktan kısa süre sonra kaldırıldı ama bir anlamda da transferin bittiği ortaya çıktı
 
Alman basınına göre Bayern Münih, 1996 doğumlu oyuncuyu bugün resmen açıklamayı planlıyordu. Bayern Münih'in Leroy Sane'nin bonservisi için Manchester City'ye 10.1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 55 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi
 

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