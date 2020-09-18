Bayern Münih sezon açılışını 8 golle yaptı, Schalke yıkıldı!

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'yı kazanan Bayern Münih, yeni sezona da görkemli bir açılış yaptı. Bavyera ekibi, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke'yi 8-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

18 Eylül 2020 Cuma - 23:34
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı! Test kitleri arızalı çıktı, Antalyaspor İstanbul'a geliyor! Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese'ye imza attı! Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı

Bundesliga'da sezonun açılış maçında Bayern Münih ile Schalke kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke'yi 8-0 mağlup etti.
 
Mücadelenin 4. dakikasında Gnabry ile öne geçen Bayern Münih, 19. dakikada Goretzka ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde sahneye Robert Lewandowski çıktı ve farkı 3'e çıkardı.
 
GNABRY DURMADI
İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Bayern Münih, 47 ve 59. dakikalarda Gnabry ile iki gol daha buldu ve skor 5-0'a geldi.
 
Karşılaşmanın 69. dakikasında Thomas Müller ile skor 6-0 olurken 71. dakikada yeni transfer Leroy Sane farkı 7'ye yükselten golü kaydetti.
 
8 GOLLÜ BAŞLANGIÇ
Son sözü 81. dakikada Jamal Musiala söyledi ve Bayern Münih, Schalke 04'ü 8-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.
 
OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI
Schalke'de Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise süre alamadı.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Bayern Münih Schalke Ozan Kabak Bundesliga
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Marcao adım adım Roma yolunda! Galatasaray'da Marcao adım adım Roma yolunda!
Fenerbahçe'ye kötü haber! Ömer Faruk Beyaz...Fenerbahçe'ye kötü haber! Ömer Faruk Beyaz... Fenerbahçe'den ters köşe! Yeni golcü...Fenerbahçe'den ters köşe! Yeni golcü... Fenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Derbiye yetişecekFenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Derbiye yetişecek
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.