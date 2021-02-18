Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'ya tarihi ceza! Tehdit sonrası...

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etmişti.

PFDK, Gökhan Çıra'ya 640 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

13- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.'nin, 10.02.2021 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.'nin, mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik tehditleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik saldırıları nedeniyle 240 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, tedbire uymama eylemi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GÖKHAN ÇIRA NEDEN CEZA ALDI?

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıkmıştı.

Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya inmişti.

HAKEMİ DARP ETTİ, 10 DAKİKA SAHADA KALDI

Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etmişti.

Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarılmıştı.