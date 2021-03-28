BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı!

BB Erzurumspor'da, göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal ile 5 gün sonra yollar ayrıldı.

28 Mart 2021 Pazar - 21:03
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Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, takımı İsmail Kartal'a emanet eden mavi beyazlılar da tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı. 
 
Sözleşme imzalayarak, takımın Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetime istifasını sundu. Takımdan önce Erzurum'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi. 
 
İsmail Kartal'dan gelen 'şok talep' karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da, Kartal'ı kararından geri döndüremedi. Mavi beyazlı yönetim kurulu da ayrılığı doğruladı. 

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