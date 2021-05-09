BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile yolları ayırdı!

09 Mayıs 2021 Pazar - 1:46
| Son Güncelleme : 09 05 2021 - 2:38
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural
ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ANTEP MAÇINDAN SONRA AĞLAMIŞTI!
3 maç önce Gaziantep
FK'yı deplasmanda 3-2 yenen Erzurumspor
'da tecrübeli teknik adamın mutluluktan göz yaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmamıştı.