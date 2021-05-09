BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile yolları ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

09 Mayıs 2021 Pazar - 1:46 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 2:38
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Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı  anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak  yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar  diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANTEP MAÇINDAN SONRA AĞLAMIŞTI!

3 maç önce Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-2 yenen Erzurumspor'da tecrübeli teknik adamın mutluluktan göz yaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmamıştı.

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