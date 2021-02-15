Bedavaya geldi şimdi şov yapıyor!

Bir dönem Inter ve Juventus tarafından transfer edilen Mame Thiam, sarı-lacivertli takımda kariyerinin en özel günlerini yaşıyor. Çizme’de oynarken Brezilyalı futbolculara benzetilerek ‘Maminho’ denilen Senegalli forvet bu sezon attığı kritik gollerle takımına hayat veriyor.

Fenerbahçe’de Mame Thiam golleriyle fark yaratıyor. Sezon başında Kasımpaşa ’dan bedelsiz olarak transfer edilen Thiam, son 11 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takıma golleriyle hayat verdi.



19 maçta 6 gol atan Senegalli yıldız, toplamda 18 puana direkt etki etti. Tecrübeli oyun cunun gol attığı 6 maçta da Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Attığı 6 golü de maçların ilk yarısında bulan 28 yaşındaki futbolcu, hem takımın en skorer ismi oldu hem de forvetler arasında öne çıkarak sürpriz yaptı.



Ancak Thiam’ın kariyerinde bu durum yeni değil. İtalya ’da altyapıda oynadığı dönemde stili, hızı, direnci ve iki ayağını kullanmasıyla Brezilyalı futbolculara benzetilen Mame Thiam, ‘Maminho’ lakabıyla anılmıştı. Bir dönem Inter ve Juventus tarafından transfer edilen Thiam, formalarının arkasına da ismini ‘Maminho’ olarak yazdırıyordu. Lakabıyla özdeşleşen yıldız isim 2016’da Belçika’nın Zulte Waregem takımına kiralık giderken, lakabından dolayı Brezilyalı bile sanılmıştı. Aynı dönemde PAOK’ta da yer alan ve Dimitris Pelkas’la takım arkadaşı olan Thiam, Yunanistan ’da da ‘Maminho’ olarak çağrılıyordu.

Thiam bir dönem dünyaca ünlü konsol oyunu Pro Evolution Soccer (PES) tarafından da hem forma ismi hem de oyun isminde Maminho olarak kayıt edilmişti.

Niang ve Sow idolleri



Sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk dönemlerinde iki Senegalli yıldızın ismi öne çıkıyor. 2010-11 sezonunda şampiyonluk gelirken Mamadou Niang 18 golle parlamıştı. 2013-14 sezonunda da Moussa Sow şampiyonluğa katkı verirken, 16 gol kaydetmişti. Thiam da idol gibi gördüğü iki vatandaşı gibi şu anda Fenerbahçe’nin en skorer ismi konumunda. 6 gol 4 asistle oynayan Thiam, başarılı bir süreç geçiriyor, şampiyonluk yarışında takımında dikkat çekiyor.

Derbide yoktu takım kaybetti

