Befetimbi Gomis yürekleri ağızlara getirdi

Al Hilal forması giyen Befetimbi Gomis El Kadisiyah maçında baygınlık geçirdi.

21 Mart 2021 Pazar - 13:16
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Yaşar Kemal Uğurlu VAR! Fatih Terim'den sürpriz Taylan Antalyalı kararı Mostafa Mohamed için sistem değişiyor Şaşırtan Belhanda istatistiği! Galatasaray'da kabus! 3 yıldız Terim'in uykularını kaçırıyor

Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçın başlarında fenalık geçirdi. Ligin 24. haftasında evinde El Kadisiyah'ı konuk eden lider Al Hilal'de Fransız golcü, yine geçirdiği baygınlık sonrası yürekleri ağza getirdi.
 
Maça 11'de başlayan golcü oyuncu, karşılaşmanın henüz başlarında geçirdiği baygınlık sonrası yerde kaldı. Bir süre yüz üstü yerde baygın halde kalan Gomis, daha sonra ayağa kalkarak oyun alanının dışına çıktı. Bir süre dinlenen Gomis, sağlık durumunun normale dönmesiyle oyuna tekrardan girdi.
 
Galatasaray'da da bayılmıştı!
 
Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçirmiş ve izleyenleri korkutmuştu.


 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gomis
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın' Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın'
İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...'İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...' Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda...Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda... Galatasaray'da sorun belli oldu! Mostafa Mohamed ve Muslera...Galatasaray'da sorun belli oldu! Mostafa Mohamed ve Muslera...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.