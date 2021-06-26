Beğendiği paylaşım olay oldu!

Arda Turan’ın beğenisi sosyal medyada Galatasaray taraftarının da dikkatini çekti. Bazı Galatasaray taraftarları Arda Turan’ı eleştirirken, bazı taraftarlar da Arda Turan’ın takımda kalması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Arda Turan, Galatasaray’la antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz yeni sözleşme imzalamadı.