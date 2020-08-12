beIN Sports'ta Melih Şendil'le yollar ayrıldı

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 15:34
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı yorumlar tartışmalara sebep olan Melih Şendil
ile yollarını ayırdı.
beIN Sports spikeri Melih Şendil'in, Şampiyonlar Ligi
'nde oynanan Real Madrid
ve Manchester City maçının ardından "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" demişti.
Melih Şendil, Real Madrid
ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadelerini kullanmıştı.
Şendil, ayrıca futbolun yanı sıra basketbol
un da erkek oyun
u olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuşmuş ve kamuoyunda tepki görmüştü.