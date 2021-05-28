Beklenen oldu! Juventus Pirlo'nun görevine son verdi

Serie A devi Juventus, genç teknik direktör Pirlo ile yollarını ayırdı.

28 Mayıs 2021 Cuma - 12:57
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta teknik direktör Pirlo ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada 42 yaşındaki İtalyan teknik adama teşekkür hizmetleri için teşekkür edildi.
 
ALLEGRI'NİN RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
 
Pirlo ile yollarını ayıran Juventus'ta teknik direktörlük görevine eski hocası Massimiliano Allegri'nin gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
 
CONTE VE ZIDANE AYRILDI
 
Avrupa'nın dev kulüplerinde teknik direktör değişimleri yaşanıyor. Önceki gün Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte ve Real Madrid'in Franszı hocası Zinedine Zidane da görevinden ayrılmıştı.

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Etiketler: pirlo juventus
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