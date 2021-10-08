Belçika - Fransa: 2-3

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika'yı 3-2 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

08 Ekim 2021 Cuma - 0:04
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UEFA Uluslar Ligi'nin 2'nci yarı final mücadelesinde Belçika ile Fransa, İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda karşı karşıya geldi. 37'nci dakikada De Bruyne'nin pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Carrasco'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Belçika 1-0 öne geçti. 40'ıncı dakikada De Bruyne'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lukaku'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Belçika, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
 
62'nci dakikada Mbappe, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve Benzema'ya pasını verdi. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda top, ağlarla buluştu ve Fransa farkı 1'e indirdi: 1-2. 68'inci dakikada Tielemans'ın Griezmann'a ceza sahası içindeki müdahalesi sonucunda pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi. 69'uncu dakikada Mbappe'nin penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-2'ye geldi. 90'ıncı dakikada Pavard'ın ceza sahasına yolladığı topu Belçika savunması uzaklaştıramadı ve ceza sahası dışında Theo Hernandez topla buluştu. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Fransa 3-2 öne geçti.
 
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fransa, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını Uluslar Ligi'nde finale yazdırdı.
 
İspanya - Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi Finali, 10 Ekim Pazar günü San Siro Stadı'nda oynanacak. 
 
BELÇİKA - FRANSA: 2-3
 
GOLLER: 38' Carrasco, 41' Lukaku, 62' Benzema, 69' Mbappe (P), 90+1' Hernandez
 
İLK 11'LER
 
Belçika: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku.
 
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez, Griezmann, Benzema, Mbappe.

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