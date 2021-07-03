Belçika - İtalya: 1-2

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:03
EURO 2020'de şampiyonluğun gözdeleri arasında yer alan Belçika ve İtalya
karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi İtalya 2-1 kazandı.
İtalya'nın gollerini 31. dakikada Barella, 43. dakikada Insigne kaydetti. Belçika'nın golünü 45+2. dakikada Lukaku penaltıdan attı.
GOL VAR'DAN DÖNDÜ
İtalya'nın 13. dakikada Bonucci ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
BELÇİKA - İTALYA: 1-2
GOL: 31' Barella 43' Insigne (İtalya) 45+2' Lukaku (penaltı) (Belçika)