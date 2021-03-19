Belhanda'dan Galatasaray'ı şok eden hamle

Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Belhanda bir Fransız avukatla anlaştı.

19 Mart 2021 Cuma - 8:29
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Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda, tazminat peşine düştü. Faslı oyuncunun, menajeri D'Avila'dan bağımsız olarak görüştüğü FIFPro'nun kendisine Fransız bir avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.
 
Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.
 
SİVAS SON OLDU
 
Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

 

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Etiketler: belhanda galatasaray
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