Belhanda'dan sonra Murat Ersoy'un da görevine son verdiler

Galatasaray’da krize dönüşen Türk Telekom Stadı’nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray ’da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine dün itibarı ile son verildi.





Sarı kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

Son Dakika: Galatasarayda Belhanda sonrası bir ayrılık daha Murat Ersoy’un görevine son verildi

Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim , "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.

BELHANDA İLE YOLLAR AYRILDI

Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belhanda, "Twitter’da Instagram ‘da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" sözleriyle yöneticileri hedef aldığı ifade edilmişti. Faslı futbolcu ise daha sonra sosyal medya hesabından, “Konuşmamda başkan veya yöneticileri kast etmedim. Zeminle ilgili yöneticiler için söylemiştim” ifadelerini kullansa da Galatasaray yönetimi, Belhanda’nın üzerini çizdi ve sözleşmesini tek taraflı feshetti.

AYRILIĞA GÖTÜREN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Taraftarlarla atıştı

Younes Belhanda Galatasaray'a geldiğinden bu yana Sarı-kırmızılı taraftarı ikiye bölen bir performans sergiledi. Seveni de sevmeyeni de çok olan Fsslı futbolcu, bazı maçlarda oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki göstermişti. Belhanda havalimanı çıkışında da bir taraftarla tartışmıştı.

İndirim talebini kabul etmedi

Galatasaray'da yönetim, pandemi sebebiyle maaşlarında indirime gitmelerini talep etmişti. Younes Belhanda ve Feghouli bu talebi kabul etmemişti. Başkan Mustafa Cengiz, bu tutumları sebebiyle iki oyuncuyu kamuoyu önünde eleştirmişti.

Yeni sözleşme görüşmelerinde maaşında istenen rakamlara inmedi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda, kontrat görüşmelerinde Galatasaray yönetiminin kendisine verdiği teklif seviyelerine inmemişti. Galatasaray Belhanda'ya yıllık maksimum 1,5 milyon Euro'luk bir teklif önermeyi düşünüyordu.

Yönetime zemin eleştirisi

2-2 sona eren Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Belhanda'nın Fransızca yaptığı açıklamada yöneticilerin Twitter 'da ve Instagram'da vakit geçirmek yerine zeminle ilgilenmeleri gerektiğini, Florya 'daki sahanın bile Türk Telekom Stadı'ndaki zeminden çok daha iyi durumda olduğunu söylemişti ancak kulüp tercümanı bu sözleri Türkçeye yumuşatarak çevirmiş ve sosyal medyada işin doğrusu ortaya çıkmıştı.

Açıklama yaptı: Yanlış anlaşıldım