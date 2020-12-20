Belhanda - Emre Akbaba kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçta takımın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bir pozisyonda Emre Akbaba ile yaşadığı frikik kavgası nedeniyle eleştirileri üzerine çekmişti.

Kazanılan penaltıyı da genç Ali Yavuz Kol'a bırakmayan 30 yaşındaki futbolcunun tahminlerin aksine başına buyruk hareket etmediği ortaya çıktı.

"PENALTI VE FRİKİKLERİ BELHANDA KULLANACAK"

Sabah'ın haberine göre soyunma odasında karşılaşmanın ilk 11'ini yazan teknik heyet, taktik tahtasına ''Penaltı ve frikikleri Belhanda kullanacak" notunu düştü.

Yıldız ismin de bu talimat doğrultusunda duran topları başka bir oyuncunun kullanmasına müsaade etmediği öğrenildi.

Öte yandan Karagümrük deplasmanında oyuna sonradan giren ofansif orta saha, Göztepe maçıyla ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.