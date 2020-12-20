Belhanda - Emre Akbaba kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı!

Darıca Gençlerbirliği maçında duran top krizi yaşayan Emre Akbaba ve Belhanda gerginliğinin perde arkası ortaya çıktı.

20 Aralık 2020 Pazar - 16:01
İLGİLİ HABERLER
İşte Falcao'ya teklif yapan takım! 5 milyon euro Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı 'Falcao para için gelmiş diyorlar ama...' Kaptan Belhanda, Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye attı! Galatasaray'dan iki flaş transfer birden! Aytaç Kara ve Mehmet Özcan bedelsiz...

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçta takımın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bir pozisyonda Emre Akbaba ile yaşadığı frikik kavgası nedeniyle eleştirileri üzerine çekmişti.
 
Kazanılan penaltıyı da genç Ali Yavuz Kol'a bırakmayan 30 yaşındaki futbolcunun tahminlerin aksine başına buyruk hareket etmediği ortaya çıktı.
 
"PENALTI VE FRİKİKLERİ BELHANDA KULLANACAK"
 
Sabah'ın haberine göre soyunma odasında karşılaşmanın ilk 11'ini yazan teknik heyet, taktik tahtasına ''Penaltı ve frikikleri Belhanda kullanacak" notunu düştü.
 
Yıldız ismin de bu talimat doğrultusunda duran topları başka bir oyuncunun kullanmasına müsaade etmediği öğrenildi.
 
Öte yandan Karagümrük deplasmanında oyuna sonradan giren ofansif orta saha, Göztepe maçıyla ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: emre akbaba belhanda
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ne Fatih Terim'e ne Şenol Güneş'e! O teknik adama 'baba' dedi Ne Fatih Terim'e ne Şenol Güneş'e! O teknik adama 'baba' dedi
Jese Rodriguez ve eski eşi Melody Santana sosyal medyada birbirine girdi! 'Babalık testi...'Jese Rodriguez ve eski eşi Melody Santana sosyal medyada birbirine girdi! 'Babalık testi...' 3 futbolcu birbirine girdi biri de golden sonra arkadaşını Erol Bulut'a şikayet etti3 futbolcu birbirine girdi biri de golden sonra arkadaşını Erol Bulut'a şikayet etti Sumudica dün Fenerbahçe'yi devirdi bugün teklif aldığı takımları açıkladıSumudica dün Fenerbahçe'yi devirdi bugün teklif aldığı takımları açıkladı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.