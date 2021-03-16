Belhanda gidince '10'un peşine düştü

Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formayı giymek istiyor.

16 Mart 2021 Salı - 12:02
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Yönetimle sorunlar yaşayan Belhanda gidince Galatasaray'daki 10 numaralı forma yıllar sonra boşa çıktı. Efsane formayı Sneijder'den teslim alan Faslı futbolcu, tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezonda 10 numayı kimin sırtına geçireceği merak konusu. Olası yeni transferi baskıya sokmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüpte 10 numara için en güçlü aday Mostafa Mohamed. Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın kalbine giren, şu an 31 numaralı formayla boy gösteren Mısırlı oyuncu, yeni sezonda 10'u giyebilir.
 
ÇİFT FORVETLE DEVAM EDİLECEK
 
Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayseri'de ilk kez denediği ve çok memnun kaldığı 4-4-2'ye devam edeceği öğrenildi. Cimbom, Karadeniz ekibi karşısında da Mohamed- Falcao ikilisi ile çıkacak. Terim'in, Emre Akbaba'nın yerine ise Cezayirli yıldız Feghouli'yi 11'e alacağı ifade edildi.

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Etiketler: belhanda mostafa mohamed galatasaray
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