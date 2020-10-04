Belhanda ile ilgili önemli gelişme! Ayrılıyor...

Galatasaray'da merak konusu olan Younes Belhanda'nın durumu netlik kazanmaya başladı. Fransız basınının haberine göre Belhanda, Nice ile transfer görüşmesi yapmak üzere Fransa'ya gidiyor.

04 Ekim 2020 Pazar - 11:51
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Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği netlik kazanmaya başladı. Sarı Kırmızılı ekipten ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınının haberine göre Belhanda, Nice ile transfer görüşmesi yapmak üzere Fransa'ya gidiyor.
 
Belhanda'nın gün içinde Fransa'ya gideceği ve ya bugün ya yarın Nice ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi. Faslı futbolcunun son dakikada bir sorun çıkmaması halinde Nice kulübüne transfer olması bekleniyor.
 
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Belhanda Fransa Nice
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