Belhanda isyanı! 'Gücünüz buna mı yetti?'

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maç sonrası yayıncı kuruluşa zemin hakkında serzenişte bulunan ve sorumluları eleştiren Belhanda, yönetim kurulu kararıyla sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek gönderildi. Bu karar sarı kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı.

Divan Kurulu ve Genel Kurul üyeleri tarafından yeterliliği ve resmiyeti tartışılan Mustafa Cengiz ve yönetimine taraftarlar da bir kez daha isyan bayrağını çekti.

YÖNETİM ATEŞ ALTINDA

Şampiyonluk yolundaki kritik 12 hafta öncesi takımın 10 numaralı ve en skorer isimlerinden biri olan Belhanda'nın gönderilmesi taraftarları da isyan ettirdi. Geçmişte taraftara küfür etmesine karşın herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen yönetime yapılan en ufak bir eleştiride Belhanda'nın gönderilmesi büyük tepki çekti.

İşte bazı yorumlar:

"burası x y z kulübü değil, galatasaray . eleştiri sınırlarını aşmışsa, verirsin para cezası. fesih çok çok çok saçma. demokrasi ile övünen camiaya şu hareket yakışmadı."

"en yetenekli orta saha oyuncunuzu yedi yönetim. hem de yönetimin işini yapması gerektiğini söylediği için. kalan maçlarla alakalı bir beklentim kalmadı."

"Sözleşmesi 2 ay sonra bitecek birine makul bir yönetim para cezası verebilirdi, 2-3 maç kadro dışı bırakabilirdi ama onlar hem şampiyonluğu tehlikeye atacak, hem hocasını çıldıracak hem de ilerde ceza alma ihtimali olan yolu seçtiler. Bilinçli bir amatörlük ve kötülük"

"Sizin yönetim kurulu üyeniz belhanda'ya ırkçılık yaparken neredeydiniz? fatih terim zemin hakkında serzenişte bulunurken neredeydiniz? gücünüz buna mı yetti?"