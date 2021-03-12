Belhanda'nın sözleşme feshinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Galatasaray ile Belhanda'nın yollarının ayrılması, hâlâ gündemdeki 1 numaralı konu. Özellikle teknik direktör Fatih Terim 'in bu ayrılığa onay vermemesine rağmen Başkan Mustafa Cengiz tarafından alınan karar çok tartışıldı.

Tek taraflı feshin, kulübü zor duruma düşürebileceği konuşulurken, Galatasaray 'ın oyuncuya 335 bin Euro'luk bir de disiplin cezası kestiği ortaya çıktı. Yönetimin, yıllık 3 milyon 350 bin euroya oynayan Belhanda'nın kalan 3 aylık alacaklarını ödemeyi taahhüt ettiği, ancak bu 335 bin euronun kesileceği öğrenildi. Bu haber , idmanda aldığı ayrılık haberinin ardından Faslı futbolcuyu rahatsız eden ikinci gelişme oldu. Menajeri D'Avila ile görüştükten sonra, tecrübeli futbolcunun cezaya itiraz edebileceği bildirildi.

İşte fesih maddeleri

Galatasaray Yönetimi'nin 10 Mart'ta Belhanda'ya yolladığı ihtarname ve fesih bildiriminin detayları da belli oldu. 335 bin euroluk ceza tebliğinin de içinde yer aldığı ihtarnamede, şu maddelere yer verildi:

1- Suçlu bulundunuz: Trabzon havalimanında (1 Eylül 2018) bir taraftara hakaret ettiniz. T.C. mahkemelerindeki ceza davasında suçlu bulundunuz.

2- Taraftara hakaret: Real Madrid maçında (22 Ekim 2019) oyundan çıkarken kulüp taraftarlarına ağır hakaretler yönelttiniz.

3- Sahte imza suçlaması: Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maçta (23 Şubat 2020) kırmızı kart gördünüz. Bu nedenle yönetim kurulunun size verdiği cezayı kabul etmediniz. Disiplin cezasından kaçmak için imza size ait olmasına rağmen kulüp iç disiplin yönetmeliğini imzaladığınızı reddettiniz. Bu, kulübü imzanızı taklit etmekle suçladığınız anlamına gelir. Bu, kulübün size olan güveninin telafi edilemez şekilde kırılmasının nedenlerinden biridir.