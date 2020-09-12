Belhanda'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada gösterilen Younes Belhanda hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri William D'Avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Almanya Bundesliga 1 ekibi, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi" ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 0:12 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 0:08
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Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada gösterilen isimlerden Younes Belhanda hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan oyuncunun menajeri William D'Avila, Belhanda için üç kulüple görüşme halinde olduğunu söyledi.
 
William D'Avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi. William D'Avila'nın kastettiği Fransız kulübü'nün Nice olduğu öne sürüldü. (Fanatik)

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