Belhanda'nın oynamak istediği takım belli oldu! 'İnşallah...'

Geçen sezonun ikinci yarısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun kararıyla sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ilk kez konuştu.

Spor 'dan Emre Kaplan'a kısa bir açıklama yapan Faslı oyuncu, "İnşallah yeni sezonda Galatasaray 'a geri dönerim." sözlerini kullandı

MONTPELLIER VE TRABZONSPOR'U REDDETTİ

Trabzonspor ve eski kulübü Montpellier'den gelen teklifleri reddeden Belhanda, Galatasaray'dan haber bekliyor.

İstanbul'dan hiç ayrılmayan tecrübeli futbolcu, özel performans antrenörü Vural Durmuş nezaretinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Menajeri aracılığıyla Galatasaray Kulübü ile temas kuran Belhanda, sarı kırmızılılardan gelecek habere göre kariyerine yön verecek.