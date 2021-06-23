Belhanda'nın oynamak istediği takım belli oldu! 'İnşallah...'

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda Fatih Terim'den haber bekliyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 15:29
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Geçen sezonun ikinci yarısında başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun kararıyla sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ilk kez konuştu.
 
A Spor'dan Emre Kaplan'a kısa bir açıklama yapan Faslı oyuncu, "İnşallah yeni sezonda Galatasaray'a geri dönerim." sözlerini kullandı
 
MONTPELLIER VE TRABZONSPOR'U REDDETTİ
 
Trabzonspor ve eski kulübü Montpellier'den gelen teklifleri reddeden Belhanda, Galatasaray'dan haber bekliyor.
 
İstanbul'dan hiç ayrılmayan tecrübeli futbolcu, özel performans antrenörü Vural Durmuş nezaretinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Menajeri aracılığıyla Galatasaray Kulübü ile temas kuran Belhanda, sarı kırmızılılardan gelecek habere göre kariyerine yön verecek.
 
Belhanda'nın geri dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu ve 1.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istediği iddia ediliyor

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Etiketler: fatih terim belhanda galatasaray
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