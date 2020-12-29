Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! 200 bin euro...

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray 'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu.

Belhanda'nın menajeri William D'Avilla ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Faslı futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi için geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptı. Görüşme öncesinde D'Avilla, Mustafa Cengiz'e Belhanda için Katar 'dan 3 talip olduğunu söyledi. Bu takımlardan biri ise Al Duhail.

ARADAKİ FARK 200 BİN EURO



Galatasaray'dan 3.2 milyon Euro kazanan Belhanda yeni sözleşme için sarı kırmızılı takımdan 2.2 milyon Euro net ücret ve 3 yıllık kontrat talep etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 1+1 yıllık sözleşme ve maksimum 2 milyon Euro önerdi. İki talep arasında 200 bin Euro fark oluştu.

Bu şu anlama geliyor: Galatasaray, Belhanda ile devam etmek istemiyor. Başkan Cengiz bu görüşmede uzlaşmacı bir tavır sergilemedi.

KATAR YOLCUSU



Belhanda'nın Ocak ayında yıllık 4 milyon Euro veren Al Duhail ile anlaşacak. Faslı futbolcunun sezon sonunda da serbest bir oyuncu olarak Katar'a gitmesi bekleniyor.

'KALMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ



Belhanda, Galatasaray'ın Trabzonspor 'u 2-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Burası oynanması zor bir deplasman. Kendimle gurur duyuyorum. Buradan 3 puan alıp geri dönüyoruz. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim elimde olan bir şey değil" demişti.

GALATASARAY KARİYERİ