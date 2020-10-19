Belhanda ve Feghouli'nin ilk 11'de olmaması taraftarları mutlu etti

Haftanın kapanış maçında Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ilk 11'de yok.

19 Ekim 2020 Pazartesi - 19:43
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Alanyaspor ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da açıklanan 11’de Belhanda ve Feghouli isimlerinin olmaması camiada dikkat uyandırdı. 
 
YÖNETİM BELHANDA VE FEGHOULİ'DE ORTAK KARAR ALDI
 
Geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz’in ‘Maaşlarında indirime gitmediler ama biz onların alacağı ücretlerden yüzde 15 kestik’ açıklamalarının ardından Fatih Terim’in iki futbolcu hakkında vereceği karar merakla beklenirken, başarılı teknik adamın iki orta sahayı da Alanyaspor 11’ine almaması yönetim ile hoca arasındaki uyumu gösterdi.
 
Transfer döneminde aldıkları teklifleri reddederek Galatasaray’ı kaosa sürükleyen Belhanda ve Feghouli Fatih Terim’in de tepkisini çekerken, yönetimin her iki oyuncuyla da masaya oturup Ocak ayında yolların ayrılacağı belirtiliyor.
 
 

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Etiketler: belhanda feghouli galatasaray alanyaspor
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