Belhanda'ya transfer şoku! Askıya aldılar

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmayan Belhanda'ya Montpellier'den kötü haber geldi.

27 Haziran 2021 Pazar - 17:42
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Henüz ilk maçında... Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi Fatih Terim yıllar önce söylemişti! Federico Chiesa... Kiralık gitti geldi Terim'in jokeri oldu Ronaldo'nun gizem totemi ortaya çıktı! Georgina Rodriguez paylaşınca...

Faslı yıldız Younes Belhanda ile Mayıs ayında 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Montpellier imzayı beklemeye aldı.
 
Midi Libre Gazetesi'ne konuşan Montpellier Başkanı Nicollin, "Finansal nedenlerle sözleşme imzalamak istemiyorum. Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık." ifadelerini kullandı.
 
L'Équipe'in haberine göre ise 31 yaşındaki futbolcu ile İngiltere, Türkiye ve Katar kulüpleri ilgileniyor. 2009-14 yılları arasında Montpellier forması giyen Belhanda, 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: belhanda montpellier
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Herkes Şenol Güneş'in yardımcısı olacak dedi ama Emre Belözoğlu bombayı patlattı! Dünyaca ünlü hocanın yanına gidiyor Herkes Şenol Güneş'in yardımcısı olacak dedi ama Emre Belözoğlu bombayı patlattı! Dünyaca ünlü hocanın yanına gidiyor
85 milyon euro'luk 3 yıldızı bedavaya aldılar! Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz da...85 milyon euro'luk 3 yıldızı bedavaya aldılar! Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz da... Dünyaca ünlü yıldız indirime gitti Galatasaray görüşmelere başladı!Dünyaca ünlü yıldız indirime gitti Galatasaray görüşmelere başladı! Yıldız futbolcu isyan etti! 'Abdullah hocayla konuştum bırakın gideyim'Yıldız futbolcu isyan etti! 'Abdullah hocayla konuştum bırakın gideyim'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.