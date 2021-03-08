Belhanda yönetimi topa tuttu sansürü yedi

Sivasspor maçından sonra yönetimi hedef alarak saha zemininden bahseden Belhanda'nın bu sözleri tercüme edilmedi.

08 Mart 2021 Pazartesi - 8:12
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İki maçlık aranın ardından Galatasaray’da yeniden ilk 11’e dönen Younes Belhanda, Türk Telekom Stadı’nın zeminini eleştirirken, yönetim için ağır ifadeler kullandı. Bu saha koşullarında yenik durumdan geri dönmenin zor olduğuna işaret eden sarı-kırmızılı oyuncu, “Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım” diye tercüme edildi. Ancak Belhanda’nın Fransızca, “Yöneticiler Instagram ve Twitter’da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler” sözleri sansür yedi, tercüme edilmedi. Bu arada Belhanda, dün sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı oyuncu, Kayseri maçında forma giyemeyecek.
 

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Etiketler: belhanda galatasaray
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