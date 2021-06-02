Belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Portekizli...

Kendi ekibiyle gelecek

Resmi girişimler başlayacak

Portekiz’den olması beklenen yeni teknik patronun hem kendi yardımcısını hem de kaleci antrenöründen diğer görevlilere kadar kendi istediği isimlerle çalışacağı vurgulandı. Öte yandan ekonomik anlamda da çalışmaların yürütüldüğü, Portekizli olacak yeni isme teklifin de hazırlanarak hızlıca resmi girişimlerin başlayacağı bildirildi.