Belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Portekizli...

02 Haziran 2021 Çarşamba - 8:26
Kendi ekibiyle gelecek
Ali Koç’un da dile getirdiği gibi sarı-lacivertlilerde Portekiz
ekolü şu anda ağır basmaya başladı. Başkan Koç’un ve yöneticilerin şu anda hazırlıkları hızlandırdığı ve yeni gelecek hocanın kendi ekibini de getireceği aktarıldı.
Resmi girişimler başlayacak
Portekiz’den olması beklenen yeni teknik patronun hem kendi yardımcısını hem de kaleci antrenöründen diğer görevlilere kadar kendi istediği isimlerle çalışacağı vurgulandı. Öte yandan ekonomik anlamda da çalışmaların yürütüldüğü, Portekizli olacak yeni isme teklifin de hazırlanarak hızlıca resmi girişimlerin başlayacağı bildirildi.