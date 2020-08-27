Ben Chilwell resmen Chelsea'de!

Chelsea, uzun süredir gündemindeki Ben Chilwell konusunda mutlu sona ulaştı.

27 Ağustos 2020 Perşembe - 7:18
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Premier Lig ekibi Chelsea, transferde hız kesmiyor. Timo Werner ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Maviler, uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Ben Chilwell'de mutlu sona ulaştı. Londra ekibi, Leicester City'nin 23 yaşındaki İngiliz sol beki, 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. 
 
eicester City, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki sol bekin transferinden kulüp tarihinin en büyük bonservis gelirlerinden birinin elde edildiğini duyurdu.
 
'Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum'
 
Chilwell, Londra ekibine attığı imza sonrası çok heyecanlı olduğunu söyledi ve "Kulübün bu heyecan verici döneminde Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Frank Lampard liderliğinde onur mücadelesi verecek olan bu genç ve dinamik kadronun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.
 
 
 

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