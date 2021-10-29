Benfica Gedson'a baskı yapıyor Gedson Galatasaray'a gelmek istiyor

Galatasaray Gedson Fernandes için Ocak ayında Rui Costa ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

29 Ekim 2021 Cuma - 9:01
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray dualarla gönderdi şimdi şov yapıyor Kimse Yedlin'den memnun değil! İşte Boey'in döneceği tarih Galatasaray'da Muslera öfkesi dinmedi! 'Gitsin' Sergen Yalçın ile Fatih Terim'i güldüren diyalogu ortaya çıktı Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Aytaç Kara tek başına...

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes kısa süre içinde performansıyla beğeni toplamıştı.
 
Sezon başında Galatasaray oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istedi. Ancak bu kez Beşiktaş da oyuncuya talip oldu. Benfica cephesi ise Gedson Fernandes'e gelen teklifleri geri çevirerek genç oyuncuyu takımda tuttu.
 
Bu sezon Benfica'da toplam 3 maçta yalnızca 50 dakika süre alabilen Gedson Fernandes'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündemde.
 
Benfica, Gedson Fernandes'e baskı yapıyor
 
Fanatik gazetesinin haberine göre Benfica, 2023 yazında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için planını belirledi. Buna göre Portekiz kulübü oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak kulüp öncelikle oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
 
Gedson Fernandes'i bedelsiz olarak elinden kaçırmak istemeyen Benfica oyuncuya yeni sözleşme konusunda baskı yaparken imzaların atılması durumunda oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
 
Fatih Terim, Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşecek
 
Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ilgisi sürüyor. İddiaya göre sarı-kırmızılı ekip 22 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle görüşecek.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer için Fiorentina ve Milan'dan eski öğrencisi, Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşeceği öne sürüldü.
 
Gedson Fernandes, Galatasaray'da ne yaptı?
 
Gedson Fernandes, 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a katıldı.
 
Genç futbolcu Süper Lig'de giydiği 17 maçta 3 asiste imza attı. Gedson Fernandes performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gedson fernandes benfica
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İşte Galatasaray'ın yeni 6 numarası! Gedson Fernandes olmayınca... Bu sezon sadece 7 dakika forma giyebildi İşte Galatasaray'ın yeni 6 numarası! Gedson Fernandes olmayınca... Bu sezon sadece 7 dakika forma giyebildi
Vitor Pereira'nın elinde neredeyse eridi bitti! Yıldız futbolcunun performansının düşüş nedeni Ersun Yanal ve Erol Bulut çıktıVitor Pereira'nın elinde neredeyse eridi bitti! Yıldız futbolcunun performansının düşüş nedeni Ersun Yanal ve Erol Bulut çıktı Morutan - Cicaldau - Nelsson gibi büyük umutlarla transfer edilmişti! Fatih Terim hesabını kesti Burak Elmas hak verdi! 'Çok yetersiz'Morutan - Cicaldau - Nelsson gibi büyük umutlarla transfer edilmişti! Fatih Terim hesabını kesti Burak Elmas hak verdi! 'Çok yetersiz' Derbide kulübede yalnız başına oturuyordu! Galatasaray'da ayrılık! Herkes Assuncao derken Fatih Terim onu gönderiyorDerbide kulübede yalnız başına oturuyordu! Galatasaray'da ayrılık! Herkes Assuncao derken Fatih Terim onu gönderiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.