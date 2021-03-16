Benim için 'Takımın gizli kahramanı' diyorlar

Takımda saygı gördüğünü de aktaran tecrübeli orta saha, "Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. Aboubakar, Larin, Ghezzal gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli 'Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı' cümlesini duyuyorum" ifadelerini kullandı