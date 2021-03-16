Benim için 'Takımın gizli kahramanı' diyorlar

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza Abola'ya konuştu.

16 Mart 2021 Salı - 10:13
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Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Josef de Souza, Portekiz basınından A Bola'ya konuştu.
 
Ortaya koyduğu başarılı performansla büyük takdir toplayan Brezilyalı futbolcu, "Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum. Benim için 'Takımın gizli kahramanı' cümleleri söyleniyor. Beşiktaş taraftarları bana daha önce hiç görmediğim bir sevgi gösteriyor. Burada tarih yazmak için her şeye sahibim. Uzun bir süre Beşiktaş'ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum" dedi.
 
Takımda saygı gördüğünü de aktaran tecrübeli orta saha, "Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. Aboubakar, Larin, Ghezzal gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli 'Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı' cümlesini duyuyorum" ifadelerini kullandı

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Etiketler: josef de souza beşiktaş
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