Benjamin Tetteh adım adım Göztepe'ye

Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Beşiktaş 'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılalıların geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.