Benjamin Tetteh, resmen Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, daha önce ismi Galatasaray ile de anılan Benjamin Tetteh'i resmen kadrosuna kattı.

05 Eylül 2020 Cumartesi - 16:53 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 16:57
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Yeni Malatyaspor, Türkiye'den birçok kulübün transfer listesinde ismi yer alan ve özellikle ismi Galatasaray ile anılmış olan golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı. 
 
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncBenjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.
 
Büyük camiamıza hayırlı olsun."
 
Ganalı oyuncu son olarak Çekya ekiplerinden Sparta Prag'ın formasını giymekteydi. 
 
 
 

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Etiketler: Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor transfer anlaşma imza sözleşme
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