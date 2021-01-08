Berat Özdemir'den sonra bir bomba transfer daha

Trabzonspor, Tottenahm forması giyen Danny Rose'u kadrosuna katmak üzere.

08 Ocak 2021 Cuma - 14:34
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Trabzonspor transferlere devam ediyor. Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna kattığını açıklayan Trabzonspor'un yeni hedefi Tottenham'ın sol bek oyuncusu Danny Rose...
 
İngiliz kaynaklar, Bordo Mavililerin Rose transferini bitirmek için oyuncuyla görüşmelere başladığını duyurdu. Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Rose, Trabzonspor'a transfer olmak istiyor...
 
Danny Rose geçtiğimiz sezon Newcastle United'a kiralık olarak transfer olmuştu. Bu sezon Tottenham'ın A Takımı'nda forma giyemeyen oyuncu B takımda 2 maça çıkabildi.
 

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Etiketler: danny rose tottenham trabzonspor
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