Berat Özdemir'in yerine Abdülkadir Parmak!

2 gündür ağrıları sebebiyle antrenmana çıkamayan Berat Özdemir'in yerine Erzurumspor maçında Abdülkadir Parmak görev alacak.

13 Mart 2021 Cumartesi - 10:01
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Süper Lig’de son 3 maçın 2’sinde mağlup olmasına rağmen şampiyonluk şansı devam eden Trabzonspor’da Berat Özdemir şoku yaşanıyor...
 
Devre arasında geldiği bordo mavililere hemen adapte olan ve orta sahada takıma büyük katkı yapan genç futbolcu, yorgunluktan kaynaklanan kas ağrıları nedeniyle 2 gündür antrenmanlara çıkamıyor.
 
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurum maçında Berat’ı riske etmeyip dinlendireceği belirtildi. Bu futbolcunun yerine Abdülkadir Parmak’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor.
 
Diğer yandan Berat gibi kas ağrılarından şikayetçi olan Lewis Baker ise Erzurumspor maçı kadrosuna alınacak. Sakatlığını tamamen atlatan Djaniny de yarın forma giyebilecek.

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Etiketler: berat özdemir trabzonspor abdülkadir parmak
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