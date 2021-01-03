Berat Özdemir Trabzonspor'da

Gençlerbirliği'nin başarılı orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

03 Ocak 2021 Pazar - 10:13
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Ara transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor, Berat Özdemir'in işini bitirdi... Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği'nin genç yeteneği için prensipte anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor'un bu transfer için başkent temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
 
Gençlerbirliği'nin bu rakamın 1 milyon euro'sunu peşin, kalan kısmını ise sezon sonunda alacağı belirtildi. 23 yaşındaki Berat Özdemir, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti.
 
Kayseri doğumlu olan Berat'ın asıl mevkii ön libero. U21 Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olan Berat Özdemir, 11 maça çıkap 1 de gol attı.
 

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Etiketler: berat özdemir trabzonspor
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