Berisha'da dert Vedat Muriç ve Eljif Elmas!

Bu ihtimal de akıllara Vedat Muriq, ve Eljif Elmas örneklerini getirdi. Daha önce Muriç ve Eljif’in İtalya ’da Lazio ile Napoli’ye satışından 40 milyon euroya yakın para kazanan Fenerbahçe, Berisha’da da aynı durumu elde etmek istiyor. Zaten Muriqi ve Eljif örnekleri de Fenerbahçe’ye gelen genç yıldızlar için önemli bir referans. Berisha’nın da Avrupa ’nın beş büyük ligindeki takımların dikkatini çekmesi bekleniyor.

Sert ve agresif

Transferde sürpriz bir şekilde Miguel Crespo hamlesini yapan Fenerbahçe, orta sahaya bir alternatif daha ekledi. Gustavo, Sosa, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can ve Meyer gibi isimlerin yanına merkez orta saha oyuncusu olarak Crespo’nun transferi ile bu bölgede rekabet iyice arttı.

Ancak Portekiz li futbolcunun sfarklı bir özelliği var. Vitor Pereira orta sahaya büyük önem veriyor.

Bu çerçevede merkez orta sahada; sert, agresif, dinamik, sürekli ileri giden, mücadeleci tipte gerçek anlamda bir oyuncu bulunmuyor. Pereira’nın ilk hedefi Japon futbolcu Morita’ydı. Ancak Santa Clara kulübü ile sarı-lacivertliler anlaşamayınca alternatif isim olan Crespo transfer edildi. 25 yaşındaki futbolcunun teknik heyetin ilk 11 planlarında yer aldığı ifade edildi.

Geçen sezon gösterdiği performans ile Portekiz 2. Ligi’nde en iyi oyuncu ödülünü alan Crespo takımın 1. Lig’e çıkmasını sağlayan isimlerden biri olmuştu. Yıldız orta saha Estoril formasıyla son 2 senede 60 maça çıktı, 9 gol 5 asist yaptı.

'Büyük bir kulüpteyim’

Sarı-lacivertli takımın yeni yıldızı Max Meyer, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meyer, Fenerbahçe’de olmaktan mutluluk duyduğunu aktarak şunları söyledi:

“Büyük bir kulüpteyim. Takım iyi, teknik direktörümüz iyi. İdmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bunu severim. Şampiyonluk için ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oynuyoruz, bu da beni besleyecek. Sezon öncesi kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Takımı tanımalı ve onlarla çalışmalıyım. Gelecek için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Tesisler ve stat harika. 6, 8 ve 10 numarada oynamayı seviyorum. 8 numara oynamak benim için daha iyi. 6 numarada da kendimi iyi hissediyorum. Schalke’de 10 numara oynadım. Hasan Ali Kaldırım ile 3-4 yıl önce konuştum. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Burada olduğum için mutluyum.”

Mesaiye devam

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Pelkas ile Novak, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.