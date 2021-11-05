Berkan Kutlu 14 km'lere yaklaştı!

Galatasaray'ın orta sahasındaki yıldızı Berkan Kutlu'nun 14 km'leri bulması büyük dikkat çekti.

05 Kasım 2021 Cuma - 11:36
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Son dönemde adı Dortmund ve İnter’le anılmaya başlayan Berkan Kutlu, Aslan’ın en göze batan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen hafta lig maçında 14 km’ye yaklaşan koşu mesafesiyle sahanın lideri olan Berkan, Lokomotiv Moskova karşısında da en iyilerden biriydi. Orta sahada takımını yönlendirmenin yanı sıra çok kritik noktalarda kaptığı toplarla savunmasına da büyük yardım eden başarılı oyuncu, taraftarından da hocasından da alkış aldı.
 
Rakamlarda önde
 
Yine sahanın en çok topla buluşan isimlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Berkan kazandığı 5 ikili mücadele ve 4 top kapmayla da performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu. Berkan orta sahada sergilediği performansla takımın en iyilerinden biriydi.

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Etiketler: berkan kutlu galatasaray
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