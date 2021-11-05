Berkan Kutlu 14 km'lere yaklaştı!

Rakamlarda önde

Yine sahanın en çok topla buluşan isimlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Berkan kazandığı 5 ikili mücadele ve 4 top kapmayla da performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu. Berkan orta sahada sergilediği performansla takımın en iyilerinden biriydi.