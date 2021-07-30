Berkan Kutlu Galatasaray'da!

30 Temmuz 2021 Cuma - 0:07
Galatasaray, Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor
Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağlamıştı.