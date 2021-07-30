Berkan Kutlu Galatasaray'da!

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

30 Temmuz 2021 Cuma - 0:07
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Galatasaray, Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
 
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
 
Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağlamıştı.

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